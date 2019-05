Olen üks kauplejatest 16% hulgas!

Aasta on möödunud sellest, kui ma alustasin kauplemist valuutade, aktsiate ja futuuride hinnavahelepingutega.

Sel ajal olen teinud rohkem kui 150 tehingut, millest enamik on juba suletud. Minu konto ei langenud kordagi rohkem kui 5-6 protsenti. See on väga hea tulemus! Kui vaadata maakleri ametlikku statistikat, siis on näha, et 84% kauplejatest ei teeni raha, vaid kaotavad kapitali. Turgudel on ainult kaks suunda – üles ja alla, aga paistab, et enamik kauplejaid ei suuda sellistel turgudel pikalt vastu pidada.

Selline näeb välja kaupleja Alexi kauplemiskonto hetkeseis. Graafikul on näha avatud positsioon kullaga – Alex panustab praegu kulla hinna tõusule. Foto: Kaupleja Alex

Alustav kaupleja ei tohiks seada esmaseks eesmärgiks kiiret rikastumist. Turgudel peaks püsima vähemalt aasta, et saada väärtuslikke kogemusi. Nende omandamise ajal ei tohiks muidugi oma raha kaotada. Loomulikult ei taga kogemus edasist edu ja suurt rikkust, aga kauplemisega alustades on oluline vältida põhilisi vigu. Samal ajal saate teada, kui ahneks võite minna ja kas kauplemine üldse sobib teile.

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Täpselt sellise eesmärgi seadsin ka endale: pidada turgudel vastu aasta, koguda kogemusi ning jagada ideid, tehtud vigu ja oma mõtteid lugejatega. Minu suureks boonuseks on kauplemistreeningu käigus teenitud 6protsendiline kasum.

Minu kapital on tõusnud nüüd 10 600 euroni. Alustasin kauplemist 10 000 euroga. Minu kauplemisaja jooksul olid 57% tehingutest kasumlikud ja 43% kahjumlikud – uskuge mind, see pole üldse paha tulemus. On tähtis, et kasumlikud tehingud oleksid summaarselt suuremad kui kahjumiga suletud tehingud.

Viimase reegliga olen ka ise eksinud: minu keskmine kasum oli 74 eurot, aga kahjum 79 eurot. Kuidas mul siis õnnestus jääda kokkuvõttes kasumisse? Mõned suured kasumiga suletud tehingud katsid tekkinud kahjud ära. See on samuti hea märk. Lisaks tuleb välja, et olin võimeline ära ootama tehingutele seatud väljumispunktid (eesmärgid), kui trend alustas liikumist minu kasuks. Statistika toob esile, et võtsin keskmiselt kolm korda järjest kasumi ja kahel järjestikusel korral kahjumi.

Siin graafikul on toodud kaupleja Alexi konto hetkesaldo ja kapitali muutus. Hetkesaldo ehk suletud tehingute summa kontol on märgitud sinise joonega ning kapital ehk avatud tehingute kasum/kahjum kontol on märgitud oranži joonega. Foto: Kaupleja Alex

Meenutades oma tehinguid, siis õppimiskohti on palju ja mul tuleb veel palju tööd teha, et sarnased vead tulevikus ei korduks. Kripeldama jäävad kindlasti tehingud Apple'i aktsiatega ja DAX indeksiga. Mõlemaga suutsin teha suurepärase sisenemise pika positsiooniga. Kahjuks sulgesin positsioonid liiga vara ja sellega jäi kümnendik kasumist saamata! Oeh…

Need on kõik head õppetunnid. Lisaks olen mõelnud, miks ma ei kasutanud rohkem trailing stop funktsiooni ja ei katkestanud stop loss funktsiooni, oodates võimsa trendi jätkumist. Lõppude lõpuks võimaldab Admiral Marketsi platvorm seda kõike teha ühe nupuvajutusega. Seadsin endale järgmise aasta eesmärgid: võtta turgudelt rohkem, kui mul on õigus (pullituru puhul haarata härjal sarvist) ja kasutada rohkem stop-loss-võimalust. Ütlesin ka aasta tagasi: “Laske kasumil kasvada ja piirake kaotused nii vara kui võimalik!”

Tabelist on näha kaupleja Alexi tehingute statistika. Foto: Kaupleja Alex

Igatahes on kauplemine minu elus üks kõige põnevamaid tegevusi! Kus mujal saab oma teadmisi, oskusi ja arusaamu majanduse toimimisest rakendada ilma arvuti tagant lahkumata! Lisaks saab sellega veel raha teenida.

Kõige tähtsam on mitte kiirustada ja ahnitseda. Tuleb olla kannatlik ja ettevaatlik. Kogu aasta jooksul ei mõelnud ma kordagi, kui palju teenin. Suurema osa ajast keskendusin sellele, et mitte algkapitali kaotada. Märkasin, et esmaste tehingute tegemise kuvamine pani mind rohkem tehinguid tegema, mis suurendas oluliselt riski. See on veel üks edukate kauplejate trikke: pidage päevikut ja tehke plaan. Veel parem, kui teete seda sotsiaalses võrgustikus, mis annab tehingutele nn sotsiaalse surve. See aitas mind palju ja selle eest tahan tänada oma lugejaid!

Õnne turgudel!

Kaupleja Alex