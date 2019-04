Norra elementmajade tootja ehitab Eestis uue tehase

Module Tech OÜ põhitegevuseks on ruumelementmajade ja ehitussoojakute tootmine. Foto: Module Tech OÜ

Norra ettevõtjatele kuuluval moodulmajade tootjal Module Tech OÜ läheb Eestis erakordselt hästi ja ettevõttel on plaanis rajada siia isegi uus tehas.

"Kõik on stabiilne," ütles Module Tech OÜ tootmisjuht Artur Varšavski tagasihoidlikult, kuigi selle aasta septembris avavad nad Tallinnas uue tootmise. "Ambitsioonid on sellega väga suured, aga vaatame, mis saab," ütles Varšavski ja lisas, et uue tootmise käimalükkamine on prioriteet.