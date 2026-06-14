Kontoritarvete müüja vähendas dividendi: pole alust liigsele optimismile

Baltikumis kontoritarbeid müüv Charlot OÜ suurendas eelmisel aastal küll müügitulu ja kasumit, kuid omanikud otsustasid vähendada dividendi. Turuolukord ei anna alust liigsele optimismile, nentis juhtkond.
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artiklit lugedes teada:
- miks otsustasid Charloti omanikud Kuno Pindmaa ja Alexey Popov kasumi kasvust hoolimata dividendi vähendada;
- millised muutused jaekaubanduses ja B2B-sektoris survestavad kontoritarvete müüja tulevikuväljavaadet;