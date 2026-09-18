Tagasi Analüütik: jaekaubanduse ootused muutusid järsult optimistlikuks Eesti jaekaubanduse juhtide tulevikuväljavaated muutusid poole aastaga hüppeliselt optimistlikumaks, kuigi suurte sisendkulude tõttu prognoositakse kasumi kahanemise jätkumist, rääkis Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Jaekaubanduse peamine väljakutse on endiselt tarbijate suur hinnatundlikkus, rääkis Kõiv Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Kõivu sõnul ootavad kaubandusjuhid kuuest majandusnäitajast viiele kasvu, kusjuures peamise väljakutsena püsib tarbijate suur hinnatundlikkus. Ta tõi esile, et tihedas konkurentsis kasvavad eelkõige need toidupoodide ketid, mis laienevad ja panustavad selgele hinnakommunikatsioonile.

Kaupmehed toovad aga esile, et turupinget vähendaks väga toiduainete käibemaksumäära langetamine.