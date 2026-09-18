Tagasi ST Milline on läheneval talvel meie elektriarve? Külma hooaja lähenedes kerkib taas küsimus, milliseks võivad kujuneda talvised elektrihinnad ja mida saab inimene ise oma elektrikulude juhtimiseks teha. Kuigi Lähis-Ida konfliktist mõjutatud gaasihind ja Põhjamaade madalad hüdroreservid lisavad turule ebakindlust, ei saa talve hinda ette ennustada. Seetõttu tasub lähtuda eelkõige enda tarbimisest ja riskitaluvusest, rääkisid Alexela erakliendi segmendijuht Ester Ausmees ja energiakaubanduse juht Kalvi Nõu saates „Energiakool“.

Ausmehe sõnul tasub alustuseks enne talve vaadata tagasi möödunud küttehooajale. „Mina soovitaksin küsida endalt, kas eelmisel talvel olid minu elektriarved minu jaoks okeid. Ma arvan, et sealt pealt saab juba päris hästi edasi minna,“ ütles Ausmees.

Väikese elektritarbimisega korteris ei pruugi hinnakõikumine eurodes suurt erinevust tähendada, elektrikütte või soojuspumbaga eramajas võib mõju olla märksa suurem. Samuti tasub mõelda, kui palju soovid elektrihinda jälgida ja oma tarbimist selle järgi juhtida või eelistad paremini etteaimatavaid kulusid.

Ausmees soovitab oma elektripaketi vähemalt kord aastas üle vaadata. „Hea hetk selleks võib olla näiteks kevadel või enne sügist. Kevadel on talvekuud just möödas ja mälestused selged, mis talvel toimus. See aitab enda jaoks läbi mõelda, milline on sinu riskitase ja kas tänane lahendus sulle endiselt sobib.“