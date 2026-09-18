Milline on läheneval talvel meie elektriarve?

Külma hooaja lähenedes kerkib taas küsimus, milliseks võivad kujuneda talvised elektrihinnad ja mida saab inimene ise oma elektrikulude juhtimiseks teha. Kuigi Lähis-Ida konfliktist mõjutatud gaasihind ja Põhjamaade madalad hüdroreservid lisavad turule ebakindlust, ei saa talve hinda ette ennustada. Seetõttu tasub lähtuda eelkõige enda tarbimisest ja riskitaluvusest, rääkisid Alexela erakliendi segmendijuht Ester Ausmees ja energiakaubanduse juht Kalvi Nõu saates „Energiakool“.
- Kalvi Nõu, Alexela energiakaubanduse juht
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- Foto: Alexela
Ausmehe sõnul tasub alustuseks enne talve vaadata tagasi möödunud küttehooajale. „Mina soovitaksin küsida endalt, kas eelmisel talvel olid minu elektriarved minu jaoks okeid. Ma arvan, et sealt pealt saab juba päris hästi edasi minna,“ ütles Ausmees.
Väikese elektritarbimisega korteris ei pruugi hinnakõikumine eurodes suurt erinevust tähendada, elektrikütte või soojuspumbaga eramajas võib mõju olla märksa suurem. Samuti tasub mõelda, kui palju soovid elektrihinda jälgida ja oma tarbimist selle järgi juhtida või eelistad paremini etteaimatavaid kulusid.
Ausmees soovitab oma elektripaketi vähemalt kord aastas üle vaadata. „Hea hetk selleks võib olla näiteks kevadel või enne sügist. Kevadel on talvekuud just möödas ja mälestused selged, mis talvel toimus. See aitab enda jaoks läbi mõelda, milline on sinu riskitase ja kas tänane lahendus sulle endiselt sobib.“
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Mis võib talvel hinnaga juhtuda?
Alexela energiakaubanduse juhi, Kalvi Nõu sõnul mõjutavad praegu elektrituru väljavaadet muu hulgas Lähis-Ida konflikti tõttu tõusnud gaasihind ja Põhjamaade madalad hüdroreservid. Viimased pole pärast eelmist külma talve piisavalt taastunud, mistõttu on turul vähem soodsat hüdroenergiat.
„Me lähme talvele vastu olukorras, kus seda odavat hüdrot, mis tavaliselt Põhjamaades on olemas, on vähem ja see hoiab üleüldist hinnataset kõrgemal,“ selgitas Nõu.
Samas on Eestis ja mujal Baltikumis lisandunud palju akusalvesteid, mis aitavad Nõu sõnul kõige teravamaid hommikusi ja õhtuseid hinnatippe vähendada. Seega ei tähenda praegused riskid, et ees ootaks tingimata kallis talv. Viimased aastad on näidanud, kui kiiresti võib olukord energiaturul muutuda.
Ausmees ja Nõu soovitavad lähtuda otsuste tegemisel enda tarbimisest, mitte naabri valikust või üksikust turuprognoosist. „Emotsiooni pealt tehtud otsus ei pruugi olla hea, aga kalkuleeritud otsus võib anda meelekindluse,“ võttis Nõu kokku.
Saatejuht on Brent Pere.
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