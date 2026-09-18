Triin Hertmann: Leedu on otsustanud Eesti ükssarvikute krooni endale võita
Eesti sai viimase ükssarviku ehk miljardi euro suuruse väärtusega idufirma aastaid tagasi ning eestlased on ettevõtete kasvatamisega jäänud loorberitele puhkama, tõdes iduettevõtja ja investor, Asutajate Seltsi president Triin Hertmann.
Eesti jõukaimate inimeste sekka kuuluv investor Taavet Hinrikus on mitmete riskantsete investeeringutega täppi pannud ja kenasid preemiaid teeninud. Ise ta oma varast suurt numbrit ei tee ja keskendub uute ükssarvikute tagant utsitamisele.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.