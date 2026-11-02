Confido vähendas veidi üüratut kahjumit

Suurettevõtjale Margus Linnamäele kuuluv MM Grupp, mis koondab enam kui sadakond firmat, kasvatas möödunud majandusaastal küll müügitulu, kuid lõpetas aasta enam kui 250 000 euro suuruse puhaskahjumiga.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.