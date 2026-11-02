Andreas Kaju USA vahevalimistest: demokraatide võimalik suur võit varjab partei lõhesid
USA vahevalimiste prognoositud suur võit ei lahenda demokraatide peamist probleemi – partei sisemist vaidlust selle üle, kas tulevikus liikuda mõõdukamale või vasakpoolsemale kursile, ütles USA poliitika asjatundja Andreas Kaju.
Ameerika Ühendriikide poliitikatundja Andreas Kaju räägib „Äripäeva arvamusliidrile“ antud intervjuus, et isegi kui Donald Trump ei huvitu liitlaste julgeoleku kindlustamisest, siis kindlasti muretseb ta USA maine pärast.
Endine Euroopa Komisjoni asepresident ja peaminister Siim Kallas avas vahetus intervjuus Euroopa ning selle liitlaste suhteid. Intervjuus tulevad kõne alla kujunenud olukorra taust ja allhoovused, ent ka perspektiivid. Kallase kinnitusel on Euroopa ühisarmee kindlalt tulemas ja ka Eestil peab olema midagi omalt poolt pakkuda.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.