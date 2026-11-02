Valio piimatööstuses süttis kõrvalhoone

Piimakontsern Valio avas möödunud nädalal Võrus kõvajuustu valmistamise lao. Kui muidu hoitakse laoseisu võimalikult madalal, siis selle juustu puhul on vastupidi – mida võimsam ladu ja rohkem toodet, seda suurem on müügipotentsiaal järgmiseks aastaks, rääkis Valio Eesti juht Maido Solovjov.