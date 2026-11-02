Valio piimatööstuses süttis kõrvalhoone

Eesti toiduainete hinnatase on kerkinud Euroopa kõrgeimate hulka, samal ajal kui inimeste ostujõud on tagasihoidlik. Valio juhi Maido Solovjovi hinnangul on viimane aeg põhitoiduainete käibemaksu langetada ning võtta eeskuju riikidest, kus seda juba tehtud on.
Piimakontsern Valio avas möödunud nädalal Võrus kõvajuustu valmistamise lao. Kui muidu hoitakse laoseisu võimalikult madalal, siis selle juustu puhul on vastupidi – mida võimsam ladu ja rohkem toodet, seda suurem on müügipotentsiaal järgmiseks aastaks, rääkis Valio Eesti juht Maido Solovjov.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.