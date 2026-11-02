Ajakirjanik: Leedo vangistus tuletab nõukogu liikmetele meelde vastutust
Ärimees Vjatšeslav Leedo süüdimõistmine ja kahekuuline vangistus võivad olla hoiatus ettevõtete nõukogu liikmetele, sest kohus pidas teda vastutavaks nõukogu liikmena tehtud otsuste eest, ütles Äripäeva uuriv ajakirjanik Marge Ugezene.
Eelmisel reedel mõistis ringkonnakohus Vjatšeslav Leedo Saaremaa Laevakompanii maksejõuetuse põhjustamise eest kaheks kuuks vangi, kuid Leedo kaitsjad üritavad tõestada, et laevafirma polegi pankrotis ja karistamiseks pole seega mingit alust.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.