TOP: firmad, mille käive lendas lakke

Metsä Woodi Pärnu vineeritehase juht Kaarel Tali rääkis Äripäeva raadiosaates "Metsamajanduse hooandja" , et töötajate värbamisega tehasesse alustati eelmise aasta lõpus ja praeguse seisuga on ettevõttel umbes 10 kontoritöötajat ja 70 tootmistöölist, kusjuures tootmistöölised on välja sõelutud umbes 800 soovija seast.

Tali sõnul on töötasu tehases Pärnu keskmise töötasu kandis. "Oleme alustanud madala profiiliga, ei ole suure hurraaga inimesi kuskilt üle meelitanud. Väga palju sõltub palgatase muidugi kogemustest - kui on kogemusi varasemast, on see suur pluss ja see on näha ka palgas," rääkis ta.

Uute liinide ja vahetuste käivitamisega tuleb inimesi veel juurde palgata ning aastal 2020, kui tehas töötab täisvõimsusel, on töötajaid vaja 200 ringis.

Metsä Wood valmistab puittooteid – peamiselt vineeri ja spooni ehitusele, tööstusele ja paljudele edasimüüjatele. Kasevineeritehase Pärnus on osa Metsä Woodi 100 miljoni euro suurusest investeerimisprogrammist, Pärnu tehase rajamisse investeeris kontsern 14 miljonit eurot.

