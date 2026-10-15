Audiitorilt nahutada saanud nõustamisfirma tunnistab: süsteemid jäid kasvule jalgu

Pärast seda, kui Äripäev kajastas audiitori karme etteheiteid Civitta majandusaruannetele, asus nõustamisfirma oma raamatupidamisprobleeme selgitama. Ettevõtte sõnul ei suutnud selle süsteemid kiire kasvuga sammu pidada.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliste konkreetsete puuduste tõttu sai Civitta audiitorilt karmi hinnangu ja kui kaugele on nende parandamisega nüüd jõutud;
- miks viidi kogu kontserni aruandluse koostamine Eestist Leetu ja mida see tähendab Civitta kontserni läbipaistvusele edaspidi.