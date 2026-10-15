Kiibiaktsiate müügilaine ja teravamaks muutuv inflatsioon pigistavad USA börse
USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemispäeva erisuunaliste liikumistega. Investorid kaalusid oodatust kiiremat hinnatõusu ning tehisintellektisektoriga seotud võlakoormuse ja kiibitootjate süveneva müügilainega kaasnevaid riske.
Maailma suurim tellimustööna kiipe valmistav ettevõte TSMC tõstis tänavuse käibe kasvuprognoosi 44%-le. Prognoosi parandamisele eelnes rekordiline kolmas kvartal, mil ettevõtte puhaskasum kasvas aastaga 69%.
IPO poole liikuv tehisarufirma Anthropic teatas investoritele, et kolmandas kvartalis kasvas ettevõtte käive ligi 50 protsenti ning ettevõte on jõudnud enda eelistatud näitaja järgi kasumisse, vahendab Financial Times.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.