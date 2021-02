Maaeluminister Kruuse: skisofreeniline vastuseis võõrtööjõule ei olnud mõistlik

Maaeluminister Urmas Kruuse. Foto: Liis Treimann

Põllumajandussektori väike- ja suurettevõtjate mured võivad erineda, kuid vastse maaeluministri Urmas Kruuse sõnul on tarvis saata signaal, et mõistlikult võib võõrtööjõudu kasutada.

„Peame endale tunnistama seda, et meil on valdkondi, kus siseriikliku-kohaliku tööjõuga hakkama ei saa, ja selleks on mitu põhjust,“ lisas Kruuse.

Tema sõnul ongi hooajaliselt täiendava tööjõu kasutamine üldine trend. Ta sõnas: „Hooajatööliste võime korjata saaki efektiivselt on mitu korda suurem kui nendel, kes alles sektorisse sisenevad.“

Kruuse lisas, et mõlemad koalitsiooniparteid peavad oluliseks välistööjõudu rakendada.

Saates „Kasvupinnas“ tuleb juttu veel põllumajanduse tulevikust, kriisiabist, rohepöördest, rahastusest ning paljustki muust. Lisaks kirjeldab ettevõtja, põllumeeste ühistu KEVILI juhatuse esimees ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu esimees Andres Oopkaup ootusi uuele valitsusele ja ministrile ning tutvustab muresid nii lähiperspektiivis kui ka pikas vaates ja pakub välja võimalikke lahendusi.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.