Inbank purustas müügirekordi ja kasvatas kasumit veerandi võrra

Finantstehnoloogiaettevõte Inbank näitas tänavu kolmandas kvartalis läbi aegade suurimat ehk 227 miljoni euro suurust müügimahtu. Võimas müügikasv ning paranevad marginaalid kergitasid panga kvartali puhaskasumi 6,3 miljoni euroni, mis märgib aastatagusega võrreldes 26protsendilist hüpet.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millised tootesegmendid vedasid Inbanki rekordilist müügikasvu ja kus tuli ainus tagasilöök;

kuidas kommenteeris Priit Põldoja kasumlikkuse paranemist ning mida tähendab Inbanki järgmine samm Kreeka turule laienemisel.