Valitsus tõstab välistööjõu kvoodi kolmekordseks

Alates tulevast aastast saab lisaks 1284 inimesele, kes Eestisse kolmandatest riikidest tööle kolivad, Eestis värvata veel kaks korda sama palju sektorites, mille valitsus on otsustanud nimetada “tööjõupuudusega tegevusalade” hulka.
Riigikogu otsus lubada valitud sektoritesse rohkem välistööjõudu peaks pakkuma tööstusele leevendust, aga see ei kaota kohaliku inseneri- ja tehnoloogiavõimekuse nappust, kirjutab metallitööstuse Metec juhi Toomas Lepp.
Tarkvara ostmine on lihtne, kuid vale valik ja puudulik juurutamine jätavad ettevõtte sageli olukorda, kus kallis lahendus ei too loodetud väärtust. Uue süsteemi edukas käivitamine ei ole IT-projekt, vaid eeldab teadlikke juhtimisotsuseid, eesmärkide seadmist ja valmisolekut seniseid tööprotsesse muuta.