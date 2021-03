Luubi all: lugu, mis jahmatas ajakirjanikku

Pärast lahkuminekut seisavad üksikemad mitmete majanduslike takistuste ees. Foto: Veiko Tõkman

„Olin ise ka jahmunud, milliste probleemidega seisavad silmitsi naised, kel on lapsed ja kes peavad pärast lahkuminekut oma eluga nullist alustama,“ ütles ajakirjanik Katariina Krjutškova, kes avas saates „Luubi all“ üksikemade diskrimineerimisest rääkiva artikli telgitaguseid.

Krjutškova rääkis, et esialgu oli tal plaanis kirjutada lugu vaid sellest, kuidas üksikvanemad peavad kodulaenu taotlemisel esitama pankadele notariaalseid kinnitusi, et neile päriselt ka laekuvad elatised teiselt lapsevanemalt. Üks asi viis aga teiseni ja lõpuks sündis hoopiski lugu, mis rääkis sellest, kuidas pangad on soovitanud üksikemadele, et kodulaenu võtmiseks tasub neil enne uus mees otsida.