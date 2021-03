Eesti mängis maanteetranspordi arenguvõimalused naabritele maha

Eesti Rahvusvaheliste autovedajate Assotsiatsiooni nõukogu esimees Einar Vallbaum, Äripäeva Logistikauudiste juht Tõnu Tramm ja OÜ Lohelend analüütik Harli Uljas. Foto: Äripäev

Alates 2013. aastast pole Eesti maanteetranspordi sektor kasvanud vaatamata SKT jõudsale kasvule mitte üks põrm, samal ajal kui Lätis on see kahekordistunud, Leedus aga suisa neljakordistunud, selgub OÜ Fintruck tellitud uuringust.

Uuringust selgub, Eesti maanteetranspordi teenuste maht on püsinud saja miljoni euro juures nagu kännu taga juba alates 2013. aastast. Läti mahud olid tol hetkel Eestiga veel samal tasemel, kuid täna on need kasvanud kaks korda, ehk 200 miljoni euro lähedale. Leedu maht oli juba toona Eestist ja Lätist neli korda suurem, ehk umbes 400 miljonit eurot. See hakkas aga hüppeliselt kasvama aastatel 2015-2016 ning tõusis aastaks 2019 juba 1,2 miljardi euroni. Ehk Leedu tõus toimus täpselt samal ajal, kui Eesti tõstis diislikütuse aktsiisi.

„Sellel on väga otsene seos. Eesti mängis oma diiselkütuse maksutõusuga lõunanaabritele trumbid kätte ja seda on äärmiselt kurb tõdeda. Kui nüüd uus valitsus ei muuda aktsiislangetuse ajutist otsust püsivaks, tekib küsimus, kas autotransport Eestis üldse ellu jääb,“ tõdes ERAA nõukogu esimees Einar Vallbaum saates Ärikliendid roolis.

„Kui Leedu suurima transpordifirma konsolideeritud käive oli 2019. aastal 945 miljonit eurot, Läti suurimal vedajal 176 miljonit, Eesti suurimal aga vaid 26 miljonit eurot. Leedu riik teenis 2020. aasta teises kvartalis maanteetransporditeenuste ekspordi ja impordi vahena 625 miljonit eurot, Läti 133, Eesti aga vaid 9 miljonit eurot. Need on numbrid, mis räägivad iseenda eest,“ tõdes teine saatekülaline, kõnealuse uuringu autor, OÜ Lohelend analüütik Harli Uljas.

