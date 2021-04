Professor metsadebatist: ei maksa unustada, et suure osa kauneid metsi rajasid inimesed

Metsanduse arengukava juhtkogu liikme metsapatoloogia professori Rein Drenkhani sõnul on arengukava praegu alles algjärgus. Foto: Liis Treimann

Keskkonnaministeeriumis on jätkuvalt väljatöötamisel uus metsanduse arengukava aastani 2030.

Arengukava juhtkogu liikme metsapatoloogia professori Rein Drenkhaniga rääkisime Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis sellest, kas ja kuidas on võimalik metsa majandada nii, et elurikkus säiliks ning looduskaitsjate ja RMK (Riigimetsa Majandamise Keskuse) vastuolusid on võimalik ületada.