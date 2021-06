"Farme ei keelustata, aga loomade heaolu on järjest tähtsam"

Karusloomanahad. Foto: Liis Treimann

Keskkonnakomisjoni juht ja karusloomafarmide keelustamise eelnõu üks algataja Yoko Alender (Reformierakond) kommenteeris, et karusloomakasvatuse keelustamine ei vii farmide sulgemiseni.

Alender rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et küll on tarbijad järjest teadlikumad ja see sunnib ka tootjaid loomade heaolule järjest rohkem mõtlema ning panustama.