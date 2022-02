Nordeconi juht: Rootsi vedas meid vee alla

Nordeconi juht Gerd Müller. Foto: Raul Mee

Eelmisel aastal mitme miljoni euroga kahjumisse jäänud ehitusettevõte Nordecon suudab kodusel Eesti turul tegutseda ikkagi kasumlikult, ütles börsifirma juht Gerd Müller.

Müller rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et Rootsi turult saadud kahjumid on nüüdseks lõppenud projektidest ja ühekordse mõjuga. "Meil on nüüd vaja rahulikult see ära seedida," märkis Müller.

