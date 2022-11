Kardinalahenduse varase läbimõtlemisega käib käsikäes nii mõnigi võit

Disain Digesto juht Mikk Lainvoo ja Vaikla Disaini sisearhitekt Argo Vaikla jagavad saates aknakatete kohta häid soovitusi, mis tulevad kasuks nii projekteerijale, sisearhitektile kui koduomanikule. Foto: Äripäev

Selleks, et ei kannataks kardina või muu aknakatte disain, kasutajamugavus ega ka funktsionaalsus, on mõistlik selle tehnilisele lahendusele mõelda juba ruumi planeerides, mitte siis, kui hoone on valmis, selgub aknakatetele keskenduvast saatest "Eramaja ehitus".

Kui kardinalahendused mõeldakse läbi hoonet planeerides, laienevad valikud ning eriti mängib see rolli minimalismi juures. “Kui kõik on serva taga peidus või süvistatud, on vaja valada õiged sooned siinide jaoks, peab see olema väga-väga täpselt juba eelnevalt paigas, sest hiljem ümber teha – see on suur ja kulukas töö,” toob saates ühe näite aknakatteid pakkuvast ettevõttest Disain Digesto firma juht Mikk Lainvoo.

Just tehniline pool – näiteks kust kuhu ja kuidas kardin liigub, kas kasutada rulood, ribakardinat, tülli või midagi muud, on see elektriline või mitte, kas radioaator jääb kardinale ette – tuleks korralikult läbi mõelda, leiab sisearhitektuuribüroo Vaikla Disain sisearhitekt Argo Vaikla. Tekstiilivalik aga võiks tema sõnul jääda viimaseks sammuks.

Näiteid ja soovitusi selle kohta, millega kardinalahendust planeerides arvestada ja milliseid vigu tasub vältida, kuuleb lähemalt saatest. Saadet juhib Mai Kroonmäe.