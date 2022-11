Rahakratt: praegu tuleb lihtsalt tegutseda

Rahakratt Foto: Liis Treimann

Rahakratt lendas Äripäeva hommikuprogrammi ja tegi ülevaate oma varadest. Rahakratt tunnistas, et ka temagi portfelli väärtus on langenud, sest turg ikkagi tõmbab.

Rahakrati lemmikud on pankade aktsiad. Tuvimees Rahakratt ütles, et suvalisi firmasid ei pruugi kõigil vaja minna, aga pankasid on kõigil suvalistel tarvis.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev