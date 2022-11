Obskuurne majandus: Jaapanil on plaan kalmaarijäätisega maapiirkondi elavdada

Jaapanis võib mõnes piirkonnas ka hapendatud sojaubade maitselist jäätist saada. Foto: Scanpix

Jaapan elavdab maapiirkondi ja sealset majandust jäätistega, aga mitte mingi šokolaadi- või vaniljemaitselisega, vaid näiteks musta kalmaari tindi maitselise jäätisega.

See pole kaugeltki šokeerimiseks. Musta kalmaari tindi jäätis näiteks maitsebki kohalikele päriselt ka. Ja peabki maitsema, et jabura maitsega jäätise kaudu turiste meelitada, et nemadki saaksid tõelise kohaliku eripäraga tutvuda.

