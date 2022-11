Obskuurne majandus: miks must reede üldse must on?

Allahindlustega must reede oli küll kunagi USAs nii sotsiaalne sündmus, et mindi lausa karvupidi kokku, kuid tänaseks võib see sündmus arvuti või nutitelefoni taga olla üpris üksildane. Ilma sinikateta. Foto: Andres Haabu

Täna on must reede! Aga miks see must on ja kas Eestisse jõudis üldse see “õige” must reede, kus soodsate kaupade eest ollakse nõus varavalges poe ees kükitama või teiste ostlejatega kaklema? Õnneks pigem mitte.

Kui jõulud ja valentinipäev on saanud süüdistuse “kommertspüha”, siis must reede ongi puhtalt kaubanduspüha. See tekkis, sest on olemas kaupmehed, ostlejad ja inimlik ahnus. Ja nüüd ta ka hajub samadel põhjustel ühelt hullumeelselt päevalt peaaegu terve kuu peale laiali.

