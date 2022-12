Ajujahi superfinalistid: lootsime, et ei pääse võistlema

Ajujahi finalistid, idufirma Complok asutajad leiavad, et kuigi rahapesu tõkestamine pole seksikas teema, on nende äri vägagi skaleeritav. Foto: Erakogu

Kuigi nüüdseks on "Ajujahi" kolme parima jõudnud Complokist saanud rahvusvahelise potentsiaaliga idufirma, siis algul lootsid firma kaasuasutajad Maarja-Liisa Soe ning Mari-Liis Kurg, et nad ei osutu valituks ega pea astuma "Ajujahi" võistlustulle.

“Me nimetame ennast accidental startupperiteks,” viskavad ettevõtjad nalja selle üle, et algul ei saanud nad ise firma potentsiaalist arugi. Complok toodab rahapesu tõkestamise digitaalseid koolitusi ning kuna standardid on globaalsed, on turg piiritu.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev