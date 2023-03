Teenindajate vähese väärtustamise süü langeb firmade kaela

"Teeninduse teejuhi" saate külalised, parim teenindaja 2020 Triin Ollino, hea teeninduse kuu algataja Urmas Kõiv ja Tele2 müügitreener Veiko Reimand. Foto: Äripäev

Kuu algul avaldatud Nortstati uuringu tulemustest selgub, et vaid iga kolmas teenindaja tunneb, et on väärtustatud. See on otseselt seotud sellega, kuidas ettevõttes on põhimõtted paika pandud, selgitab hea teeninduse kuul Äripäeva raadios Tele2 müügijuht Veiko Reimand.

See, kuidas teenindajad end meeskonnas ja tööpostil tunnevad, saab alguse ettevõttest, leiab Reimand saates “Teeninduse teejuht”. “Sõltub, milline on ettevõtte kontseptsioon – kas tahame väärtustada või me maksame võimalikult vähe ja nõuame võimalikult palju.”

Hea teeninduse kuu ja parima teenindaja konkursi algataja Urmas Kõiv laiendab saates Reimandi mõtet. “Lepime ühes asjas kokku kogu ühiskonnas. Teenindaja töö on väga oluline töö. Teenindaja on see, kes lõpuks raha koju toob.” Kõiv usub, et teenindaja ametikoha vähene väärtustamine on kinni kõigis ühiskonnaliikmetes ja mõtteviisi muutust tuleks alustada iseendast.

Parima teenindaja konkursi 2020. aastal võitnud Triin Ollino nõustub saatekülalistega, et teenindaja kiitmine ja märkamine on väga oluline, ja toob välja, et tema hinnangul on kõige suuremaks tunnustuseks, kui teenindajaid kutsutakse teise ettevõttesse tööle otse tööpostil olles. “See on ka väga suur tunnustus tööandjale, kui kolleeg ei lähe töölt ära ja jääb meie juurde,” ütles Ollino.

Saates “Teeninduse teejuht” räägitakse teenindaja ametikohast. Saatest kuuleb, mida teenindajad vajavad, et tunda end väärtustatuna, mida saab ettevõte teha, et oluline amet tõuseks hinda, ja kas teenindaja amet liigub lähitulevikus vahepeatusest elukutsena vaadeldavaks.

Saatekülalised toovad ka häid näiteid sellest, kuidas on omavalitsused klienditeeninduse taseme tõstmiseks ettevõtetega seljad kokku pannud.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.