Kaubanduskoja juht: ettevõtjaid aitavad, nagu alati, stabiilsus ja ettenähtavus

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts

Foto: Liis Treimann

Palts leidis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et ettevõtjad tahavad endiselt ettenähtavust ja stabiilsust, mis on majanduse nurgakivi.

Majanduse edendamiseks on vaja teha investeeringuid, aga neid ei aga saa teha, sest nähtavus on kehv ja pole arusaama, kas investeering ennast isegi ära tasuks, rääkis ettevõtete mõtete esindaja. Seega soovitab Palts, et avalik sektor peab jätkama investeeringute tegemist.

Samuti rääkis kaubandus-tööstuskoja peadirektor, et maksude tõstmise vajadus on arusaadav, kuid nende arutelu peab riik läbi viima lihtsamalt ning läbimõeldumalt.

Jutuks tuli ka, mida riik täpsemalt saab oma kommunikatsioonis parandada ning milliseid soovitusi jagavad ettevõtjad riigile.

Intervjueeris Hando Sinisalu.

