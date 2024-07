Tagasi 22.07.24, 12:13 Lihatöösturit üllatas uus valitsus positiivselt Atria Eesti uue tegevjuhi Meelis Laanemi jaoks oli isegi üllatav, et uus valitsus võttis tööstused päevakorda.

Atria Eesti tegevjuht Meelis Laanem kommenteeris ka nn keeduvorstiindeksit. Foto on illustratiivne.

Foto: Liis Treimann

Laanem tõdes, et on tihti imestanud, et riik kurdab raha puuduse üle, aga ei anna aru, et edukamad riigid toetuvad oma tööstustele. “Midagi peab ju tootma ja lisandväärtust juurde tooma,” sõnas ta.

