Tagasi 30.09.24, 09:11 Sõiduõpetuse korüfee: autokoolide liidus kasutatakse oma positsioone ärihuvide kaitsmiseks Transpordiameti korraldatud teooriaeksamite sisuline ja vormiline läbikukkumine on kahetsusväärne ja vajab parandamist, ent selle ümber lahvatanud üle-eestiline pahameeletorm varjab endas omajagu küünilisust, rõhutab osaühingu Autosõit juht Indrek Madar.

Sõiduõpetuse korüfee: autokoolide liidus kasutatakse oma positsioone ärihuvide kaitsmiseks Foto: Andras Kralla

“Kui autokoolide liit tuli välja probleemi sisuga – et küsimused olid vigased –, oli asi igati õige. Praegusel hetkel jääb vähemalt minule mulje, et kasutatakse oma positsiooni kutseliidus ära enda ärihuvide kaitseks. Ja see ei kipu olema enam autokoolide liidu põhikirjaga kooskõlas," rõhutas Madar "Äripäeva arvamusliidri" saates.

Nimelt rõhutas ta asjaolu, et suurimate kriitikute seas on inimesed, kes on ise praegu ja varem osalenud nende teooriaküsimuste koostamises.

“Kõige kurvem on ju see, et ametnikud ei ole neid küsimusi teinud. Need on teinud kolm hankes osalenut, kes valiti parimaks," selgitas Madar. “[Ühel neist kriitikutest] on ettevõte, mis igapäevaselt toodab õppematerjale ja reklaamib end transpordiameti eksamiküsimste autorina.”

Saates selgitab Madar, milles seisneb probleemi tuum tegelikult, milline on sõiduõpetuse tase Eestis ja millest see sõltub ning kes vastutab selle eest, et Eesti oleks liikluskultuur, mis vähendaks kahju ja kannatusi.

Intervjueeris Indrek Lepik.

