Tagasi 04.10.24, 08:30 Iisraeli järgmised sammud: Iraani tuumarajatiste ründamine pole välistatud Iraan viis teisipäeval läbi pretsedenditu raketirünnaku Iisraeli linnade ja baaside pihta. On selge, et juudiriik annab vastulöögi, aga kui tugeva, on võimatu prognoosida. Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsiku sõnul ei tohiks arvata, et Iraani tuumarajatiste ründamine pole võimalik.

Sõda Liibanonis on praegu märksa prognoositavam kui otsene konflikt Iisraeli ja Iraani vahel. Pildil öine õhurünnak Beiruti pihta. Foto: AP/Scanpix

“Ma pole kindel, et Iisraeli vaatest on see punane joon nii ere, et tuumarajatised oleks kuidagi välistatud," lausus "Äripäeva arvamusliidri" saates Raudsik. Nimelt on Iraan just tuumarajatiste ette avalikult selle punase joone tõmmanud, andes sellega ka justkui mõista, et kui Iisrael valiks mõne muu sihtmärgi, võiks islamivabariik kõvemagi vastulöögi alla neelata.

Tulevik on sedavõrd prognoosimatu, et vastulöögi toimumise väga suurest tõenäosusest enamat Raudsik ei ennusta. Küll rõhutab ta, et Iraan ise ei taha otse – ilma oma vahemeeste Hamasi ja Hezbollahita – Iisraeliga sõtta sattuda.

Seevastu Iisraelil on väga selge soov sõda igas suunas eskaleerida. Ning see ei lähtu kaugeltki üksnes marurahvuslikust valitsusest, mille retoorikasse mahub muu hulgas "tõotatud maa" kontseptsioon.

Miks Iisrael üha jõulisemalt sõdib, selgitab Raudsik intervjuus.

Küsis Indrek Lepik. “Äripäeva arvamusliider” on eetris täna kell 17.

