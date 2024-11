Tagasi 11.11.24, 10:34 LHV analüütik: eksport USAsse üllatab, aga Trump tekitab kõhedust Kuigi Eesti eksport pöördus kasvule ning kaubavedu USAsse kerkis lausa 90 protsenti, siis möödunud nädala Ühendriikide valimiste võitja Donald Trumpi lubadused tekitavad ebakindlust, rääkis LHV makroanalüütik Triinu Tapver.

Foto: Andras Kralla

Vaadates, mida on Donald Trump ähvardanud impordimaksude kohta ‒ kehtestada kõikidele kaupadele 10% suurune tollitariif ‒, siis see tekitab natuke kõhedust hea uudise kõrvale, ütles Tapver Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Hea uudis on, et Eesti ettevõtjad on asendanud Skandinaavia turud teistega ning eksport on pöördunud kasvule.

Kui tollitariifid tõesti kehtestatakse, siis muutub ju kaupade vedu USAsse kallimaks ning tekib küsimus, kas ja kust Ühendriigid selle kauba odavamalt saavad, selgitas analüütik.

Tapver tegi juttu ka Eesti hinnatõusust, tööstuse olukorrast ja selgitas täpsemalt ekspordistatistika taga olevaid numbreid.

Intervjueeris Kristjan Kurg.