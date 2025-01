Tagasi 08.01.25, 12:41 Allveedroonide arendaja: Eestil ei ole mingit võimekust kaabliriketele reageerida Eesti riik reageerib kaabli lõhkumistele väga aeglaselt ning kogu valdkond vajab ennetussüsteemi, rääkis Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi teadur ja MindChipi tegevjuht Heigo Mõlder.

Taltechi elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi teadur ja MindChipi tegevjuht Heigo Mõlder. Foto: Erakogu

Sellist tehnoloogiat ja lahendust, mis hoiaks kindlasti ära järgmise rünnaku, ei ole, tõdes Mõlder Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Riik peaks aga kasutusse võtma ennetuslahendusi, mille abil kahjusid vältida või vähendada.

“Mureks on see, et me reageerime tagantjärele” sõnas Mõlder. “Meil pole mingisugust eelhoiatust või varasema reageerimise võimekust.”

Ettevõte MindChip arendab allveedroone ja -roboteid, mis suudavad vee all kaableid patrullida. Mõlder on ka ettevõttega teinud kaitseministeeriumile ettepaneku luua uus kaitselahendus.

Teadur selgitas lähemalt, kuidas allveedroonid ja -robotid töötaksid, millist lahendussüsteemi oleks riigil vaja ning kui suur on Aasia riikide huvi sellise tehnoloogia vastu.

Küsis Igor Rõtov.