Tagasi 14.01.25, 13:15 Turundusanalüütik näeb tehisarus suurt abi kulu vähendamiseks Andmete töötlemine ja talletamine läbi tehisintellektide ja superarvutite on läinud palju kiiremaks ja efektiivsemaks, tuues seni maailma suurkorporatsioonide pärusmaaks peetud ökonomeetria lähemale ka teistele, ütles turundusanalüütik ja Analytical Alley kaasasutaja Karl Mattias Õige.

Foto: Raul Mee

Õige rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et ökonomeetria ehk majanduslike nähtuste mõõtmise ning nendevaheliste seoste kvantitatiivse kirjeldamisega tegelev majandusteaduse haru kasutamine pole turunduses midagi uut, aga varem oli see lihtsalt kättesaadav ülisuurtele brändidele nagu McDonald's ja Unilever, aga kuna ökonomeetria kulu on vähenenud, siis on paranenud ka kättesaadavus.

"Ökonomeetriliste mudelite võimekus ennustada tulemit ette on väga suur ja muljetavaldav," märkis Õige.

Karl Mattias Õiget intervjueeris Siim Sultson.