Börsil noteeritud kommunaalettevõte Tallinna Vesi tegi tarkvarauuendusega vea, mis ajas uppi eelarve ja ajagraafiku. “Me ei teinud eelanalüüsi, sest olemasolevas versioonis töötas kõik väga hästi ja sama tahtsime ka uues. Me ei pidanud eelanalüüsi niivõrd oluliseks ning see maksis kätte,” rääkis börsifirma finantskontroller Marjo Kallasmaa.

Eelanalüüs on siiski ka tarkvarauuenduse korral äärmiselt vajalik, rääkis Itera müügi- ja turundusjuht Marek Maido . Tihtilugu vastavad kliendid Maido sõnul hinnapakkumise peale, et “oi-oi-oi, kui kallis”. “Aga ongi kallis, kui ma ei oska vastata, mis on eesmärk, millist äririski või äristateegilist eesmärki lahenduse juurutamisega tahetakse saavutada,” rääkis Itera esindaja.