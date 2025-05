Sutter: riigi krooniline rahahäda toob uued maksutõusud

Riigi kulud on viie aastaga kerkinud oluliselt kiiremini kui majandus ja Eestist on saanud Euroopa kõige kiiremini kasvava võlaga riik, mis tekitab hirmu, et krooniline rahahäda toob uued maksutõusud, rääkis tööandjate keskliidu juht Hando Sutter.