Tagasi 14.08.25, 12:52 Advokaat: ülekoormatud kohtud sunnivad ettevõtjaid kokkulepetele Kohtute võimekus ärivaidlusi lahendada suure koormuse tõttu on vähenenud, mistõttu valivad paljud ettevõtjad kompromissi tee, rääkis advokaadibüroo Cobalt partner Annika Peetsalu.

Advokaadibüroo COBALT partner Annika Peetsalu

Foto: Liis Treimann

Peetsalu tõi näiteid, et keerulisemad ärivaidlused on esimeses astmes kestnud pea kuus aastat. “Selleks, et tagada hea investeerimis- ja ettevõtluskeskkond, peab olema ka tagatud kiire ja efektiivne kohtupidamine,” ütles advokaat Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Pikad vaidlused soodustavad aga kompromisside otsimist ning umbes kolmveerand kohtutülidest lõppevad kahepoolse kokkuleppega, märkis Peetsalu.

Samuti jagas advokaat infot selle aasta pankrottide ja saneerimiste kohta. Peetsalu avaldas intervjuus, milliseid uusi trende on ta tänavu märganud ärivaidluste juures ning miks ta julgustab minna riigi vastu kohtusse.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Intervjueeris Viivika Rõuk.