Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”

Keila külje all tegutsev moodul- ja elementmajade tootja Hilandero Houses OÜ esitas pärast kahe aasta pikkust saneerimist pankrotiavalduse, viimane lootus kustus juulis, kui perefirma pakkumised vastuseta jäid.
Eelmisel aastal käives kukkunud gasellettevõte Revonia ootab aasta lõpuks minimaalselt 50protsendilist käibekasvu. Moodulmajade tootja teatas nüüd aga tellimusest, mille maksumus ongi ainuüksi möödunud aasta käibest üle kahe korra suurem.
Igapäevaselt võib teedel kohata üha rohkem elektriautosid ning praegu on Eestis registreeritud juba üle 10 000 elektrisõiduki. Mõned valdkonna eksperdid prognoosivad isegi, et aastaks 2030 võib elektriautode arv ulatuda 70 000-ni. Tuleb arvestada ka sellega, et alates 2035. aastast ei müüda Euroopas enam sisepõlemismootoriga autosid. Elektrienergia tarbimise hüpe on vältimatu ning spetsialistid kutsuvad juba praegu kinnisvaraarendajaid ja äripindade haldajaid selleks valmistuma.