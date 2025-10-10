Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: Venemaa sõjamajandus peab veel vastu

Ühelt poolt trollis Putin otse, soovitades, et kui vaja, siis tulgu Volodõmõr Zelenskõi kohtuma Moskvasse. Ukraina president trollis vastu, et tulgu hoopis Putin, kui julgeb, tema poolt armutult pommitatava ja selle kodanikke tapva riigi juhina Kiievisse. Tegelikult aga andsid venelased teada, et tippkohtumisel pole mõtet ja nad on valmis läbi rääkima madalamal tehnilisel tasemel, et tippkohtumist n-ö ette valmistada. Seda siis juba olnud nn Istanbuli formaadis, kuigi mööndes võimalust delegatsioonide senise, venelaste poolt tahtlikult madala taseme tõstmiseks.

Trump, nähes, et esialgne Putini meelitame, mille apoteoosiks oli Alaska randevuu, siiski ei toimi, muutis oma lähenemist. Nüüd üritab ta jätta muljet, et surub Putinit jõuga läbirääkimistesse, pakkudes Ukrainale uuesti sõjalis-tehnilist abi, kuigi mitte enam peamiselt abina, vaid eurooplaste raha eest. Samuti sõlmides ukrainlaste kui kõige arenenuma droonitehnoloogia omanike ja kasutajatega suuremastaabilisi kokkuleppeid nii droonide tootmiseks kui ka ostuks, aga ka USA armee väljaõpetamiseks neid kasutama, millega seotud tegevused on juba käivitunud.

Kõige enam on infomüra tekitanud ja tähelepanu tõmmanud viimati USA asepresidendi J.D. Vance’i välja öeldud uudis, et Trump kaalub väga võimekate Tomahawki tiibrakettide tarnimist Kiievile, mida too on sõja algusest peale ameeriklastelt tagajärjetult palunud. Infosõja koostisosana on nii ameeriklased kui ukrainlased ühtlasi jätnud mulje, et see ongi praktiliselt otsustatud või kohe-kohe see otsus tuleb.

Samas tuleb arvestada, et ka üleandmise otsuse puhul on see pigem piiratud mõjuga. Põhjuseks see, et neid rakette ei saa palju olla, sest Pentagon korraldab just praegu nende ja Patrioti kõige modernsema versiooni PAC3 õhukaitserakettide suurema koguse tootmist, sest neid rakette olevat arsenalides vähevõitu. Peale selle on nende käsitlemiseks vähemalt esialgu vaja ameeriklaste personali abi. Trump on aga vandunud, et Ameerika sõduri saabas Ukraina maad ei talla.

Pealegi on venelased õppinud ukrainlastele tarnitud valdavalt vanema põlvkonna Patriot-rakettide tabamusi oma ballistiliste, hüperkiiruseliste ja tiibrakettidegagi osaliselt vältima, mistõttu on ukrainlaste raketitõrje näitajad viimase aja massiivsete Venemaa pommirünnakute laines märgatavalt langenud.

Natuke enam on põhjust oodata Ukraina enda keskmaa rakettidest – täiustatud Neptunist ja uuest Flamingost. Piisava tootmismahu korral on nende tekitatav kahju Vene sõjalisele taristule ning veelgi enam energeetilisele ja kütusetarne taristule ilmselt mõjusam. Seda enam, et väidetavasti on Ukraina neid viimatistes rünnakutes juba mitmeid kordi kasutanud.

Kombinatsioonis paraneva olukorraga värbamises on ukrainlastel lootust Putini korraldatud kurnamissõjale paremini vastu pidada. Seda vaatamata tema sellesügisesele suurimale mobilisatsioonile.

Ka eurooplased on jätkanud kasvavalt nii Trumpi pealesunnitud ostudega, varustamaks Ukrainat sõjatehnikaga, kui ka tsiviilsektori toetusteks ja ka droonide arendamiseks ja ehitamiseks raha eraldamisega. President Zelenskõi on ju öelnud, et praegu suudab Ukraina ise varustada ennast vajamineva sõjatehnika ja moonaga juba 60% ulatuses, aga toota saaks palju enam. Ka ekspordiks, kui oleks piisavalt raha.