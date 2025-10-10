Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”

Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Foto: Liis Treimann
Kütuseturul on tekkinud volatiilne olukord, kus päeva sees võib tanklas müüdava bensiini või diislikütuse hind nii tõusta kui ka langeda 10 senti liitri kohta, ütles Terminali tanklaketi juhatuse liige Alan Vaht.
Konkurentsiamet on nüüdseks päris põhjalikult kütuseturgu uurinud ning eelkõige jaeturul ei ole põhjust arvata, et toimuks konkurentsi kahjustavat tegevust, rääkis konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee saates “Kuum tool”.