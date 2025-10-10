Äripäev
  • OMX Baltic0,53%294,73
  • OMX Riga0,25%911,34
  • OMX Tallinn0,03%1 937,41
  • OMX Vilnius0,7%1 262,07
  • S&P 500−0,28%6 735,11
  • DOW 30−0,52%46 358,42
  • Nasdaq −0,08%23 024,63
  • FTSE 100−0,41%9 509,4
  • Nikkei 225−1,01%48 087,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,95
  10.10.25, 06:00

Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. "See on psühholoogiline kurnamine."

Kütuseturul toimub kurnamissõda: ühed kütusemüüjad pakuvad turul eriti madalat hinda ning teised jälgivad kullipilguga, kui kaua peavad esimesed hinnasõjas vastu.
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
  • Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
  • Foto: Liis Treimann
Saated
  • 05.09.25, 09:32
Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
Kütuseturul on tekkinud volatiilne olukord, kus päeva sees võib tanklas müüdava bensiini või diislikütuse hind nii tõusta kui ka langeda 10 senti liitri kohta, ütles Terminali tanklaketi juhatuse liige Alan Vaht.
Saated
  • 15.01.24, 14:33
Konkurentsiamet on üha kindlam, et Eestis kütusekartelli pole
Konkurentsiamet on nüüdseks päris põhjalikult kütuseturgu uurinud ning eelkõige jaeturul ei ole põhjust arvata, et toimuks konkurentsi kahjustavat tegevust, rääkis konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee saates “Kuum tool”.
Saated
  • 25.06.24, 11:16
Konkurentsiameti juht: tanklaketid pole konkureerimisest huvitatud
Kuigi konkurentsiamet leidis oma analüüsis, et kütusekartelli pole, siis ameti juhi Evelin Pärn-Lee sõnul ei taha ettevõtjad ka omavahel konkureerida.
Saated
  • 25.07.23, 10:36
Konkurentsiamet ei ole veel kütusekartelli leidnud
Konkurentsiamet vaatleb kütuseturgu kolmel suunal, aga seniseid andmed nähes ei ole veel tuvastanud kütusekartelli, ütles konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee.
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Uudised
  • 09.10.25, 06:00
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Reformierakond on Oleg Grossi väitel muutunud ettevõtjate erakonnast ametnike erakonnaks.
Uudised
  • 09.10.25, 16:40
Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Uudised
  • 08.10.25, 10:27
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Heikki Boode firma Huppa keskendus varem lasterõivastele.
Majandustulemused
  • 09.10.25, 14:47
Rõivaäri kaotas paari aastaga poole käibest ja kirjutas mitu miljonit korstnasse
Investori enda suurim kõrbemine oli, kui korstnasse tuli kirjutada veerand miljonit eurot. Aga Lev Dolgatsjov toob ka välja, et sealt saadud õppetund aitas tal säilitada hiljem külma pead Planet42 investeerimise osas.
Saated
  • 09.10.25, 09:00
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Aasta lõpuni tegevjuhi ametit pidava Warren Buffetti Berkshire Hathaway aktsia on LHV klientide seas populaarseim ostutehing.
Börsiuudised
  • 09.10.25, 16:24
Eesti investorite tehingud möödunud kuul: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo tunnistab, et noorte tööaja piiramine tekitas avalikkuses palju vastukaja.
Uudised
  • 09.10.25, 08:57
Minister pöörab noorte tööaja piirangu tagasi
Saatejuht Brent Pere ja energeetikaekspert Raivo Vare räägivad “Energiakooli” saates kütuseturust.
Loksal 15 aastat valitsenud linnapea Värner Lootsmann teatab, et Loksal on olemas kõik, mis eluks vaja.
Loksa tsaar: linnapea töö pole mingi poliitika
Teflonmehed: valimislugude sari
“Tegelikult peaksime me rääkima sellest, kuidas luua Tallinnas ja Harjumaal toimiv ühistransport, mida inimesed reaalselt tahavad kasutada,” kirjutab transpordiettevõtja Neeme Tammis.
Eesti parim juht: Tallinn ja Harjumaa vajavad kvaliteetset, mitte „tasuta“ ühistransporti
TKM Grupi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 232,7 miljoni euroni, ületades analüüsimaja Enlight Researchi prognoosi, milleks oli 224,8 miljonit eurot.
Kaubamaja müügitulu ületas ootusi, kuid kasum langes
Kolumnist Ardo Reinsalu.
Ardo Reinsalu tehisarujutud | Kas sinu uus kolleeg on tegelikult kood?
AI-persoonid juba tegutsevad meie kõrval
Raul Puusepp.
TKM Grupi juht: kaubanduses oli taas tuntav tagasiminek
Donald Trumpi valitsus ootab, et neil oleks sõnaõigus Euroopa Liidu õiguse ümberkirjutamisel: nii digiteenuste reguleerimisel kui ka töö- ja keskkonnaalaste nõuete puhul.
Euroopa valmistub USA tolle nulli laskma, USA esitab uusi nõudmisi
Reformierakond on Oleg Grossi väitel muutunud ettevõtjate erakonnast ametnike erakonnaks.
Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära
Saatejuht Brent Pere ja energeetikaekspert Raivo Vare räägivad “Energiakooli” saates kütuseturust.
Nvidia aktsia tõusis neljapäeval uue rekordtasemeni, kerkides 192,5 dollari tasemele.
Nvidia rekord ei päästnud USA turge langusest
Paar päeva on investor Toomase portfell olnud väärt üle 700 000 euro ja paistab, et lähipäevil tuleb veel lisa, kuid sellise rohelise lainega ei saa ära harjuda ja tasub olla valmis ka punasteks päevadeks.
Uus rekord: minu portfell ületas 700 000 euro piiri
Esialgne uurimine hõlmab hinnanguliselt 2,9 miljonit sõidukit.
Tesla sattus taas USA liiklusohutusameti huviorbiiti
Martti Krass käesoleva aasta kevadel.
Hepsori juht: alla 3000eurose ruutmeetriga arendust saab pakkuda küll
SEB investeerimise valdkonna juhi Elisabet Visnapuu sõnul on eestlased liiga üksikaktsiate usku.
SEB investeerimise asjatundja selgitas, millistesse varaklassidesse portfelli hajutada
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönab, et võib-olla on demokraatia toimimise mõttes võimu vahetumine tõesti hea, aga juhtimise mõttes kindlasti mitte.
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Kuigi Väike-Maarja keskväljakul maadleja Georg Lurichi kuju ees käivad tuulikuvastased iga nädal plakatitega meelt avaldamas, võtab vallavanem Indrek Kesküla seda stoilise rahuga.
Stoilise rahuga keset tuulikusõda: kui rahvas tahab laimajaid võimule, siis see on nende õigus
Teflonmehed: valimislugude sari
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel

Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Luubi all
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
00:00
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Äripäeva fookuses
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
00:00
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
Hommikuprogramm
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
Hommikuprogramm
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
Investor Toomase tund
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
Hommikuprogramm
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
1
Uudised
  • 09.10.25, 16:40
Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära
2
Uudised
  • 09.10.25, 06:00
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
3
Uudised
  • 08.10.25, 10:27
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
4
Uudised
  • 09.10.25, 14:00
8 euroga šokolaaditahvlit müüv Kalev: varsti vaatame hinnad üle
Lisatud analüütikute prognoosid
5
Juhtkiri
  • 09.10.25, 09:14
Ryanair tahab Tallinnas bussirajal sõita
6
Saated
  • 09.10.25, 09:00
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“

Arvamused
  • 10.10.25, 06:00
Ardo Reinsalu tehisarujutud | Kas sinu uus kolleeg on tegelikult kood?
AI-persoonid juba tegutsevad meie kõrval
Arvamused
  • 10.10.25, 06:00
Eesti parim juht: Tallinn ja Harjumaa vajavad kvaliteetset, mitte „tasuta“ ühistransporti
Uudised
  • 10.10.25, 06:00
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Suur lugu
  • 10.10.25, 06:00
Loksa tsaar: linnapea töö pole mingi poliitika
Teflonmehed: valimislugude sari
Börsiuudised
  • 10.10.25, 00:45
Nvidia rekord ei päästnud USA turge langusest
Börsiuudised
  • 09.10.25, 22:14
Tesla sattus taas USA liiklusohutusameti huviorbiiti
Börsiuudised
  • 09.10.25, 20:39
Nvidia aktsia sööstis rekordini pärast AÜE ekspordiloa saamist
Uudised
  • 09.10.25, 18:59
Raadiohommikus: ohud kinnisvaraturul ja kütusemüüjate kurnamissõda
