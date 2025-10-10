Tagasi 10.10.25, 17:00 Madle Lippus: bürokraatiat tuleb (veel) vähendada Peamine majandusteema Tallinnas on bürokraatia vähendamine, kirjutab Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE) vastuses Äripäev arvamusliidrite küsttlusele.

Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

Foto: Andras Kralla

Peamine majandusteema Tallinnas kohaliku omavalitsuse vaatest ehk tegevus, millel on kõige suurem positiivne mõju Tallinnale siinse ettevõtluskeskkonna atraktiivsuse tõstmisel ning välisivesteeringute siia toomisel on ilmselge ja lihtne – ebamõistliku bürokraatia kaotamine.