Madle Lippus: bürokraatiat tuleb (veel) vähendada

Peamine majandusteema Tallinnas kohaliku omavalitsuse vaatest ehk tegevus, millel on kõige suurem positiivne mõju Tallinnale siinse ettevõtluskeskkonna atraktiivsuse tõstmisel ning välisivesteeringute siia toomisel on ilmselge ja lihtne – ebamõistliku bürokraatia kaotamine.
Omavalitsuse üks suuremaid vastutusi on, et linnas või vallas oleks elada hea. Sellega on senimaani Tallinnas mindud altlatti, kirjutab investor Kristi Saare vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Ma ootan, et Tallinna linnaisad otsiksid lahendusi, mis muudaksid ühistranspordiga tööle jõudmise mugavamaks ning aitaks piirata autode kasutamist, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Leidub mitu teemat, millest kohalikel valimistel võiks rohkem rääkida, selmet riigi tasandi probleeme esile tõsta, kirjutab LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Everaus Kinnisvara AS juht Janar Muttik räägib Äripäeva Raadios ettevõtte teekonnast, hiljutistest arengutest ja ambitsioonikatest tulevikuplaanidest. Saade pakub sügavamat pilku Eesti kinnisvaraturu telgitagustesse, Everausi pikaajalistesse strateegiatesse ning uutesse investeerimisvõimalustesse.