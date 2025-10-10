Balti börsidel kaubeldi kõige rohkem pankade aktsiatega, USAs püsib meeleolu madalal
Nädala viimase kauplemispäeva lõpetasid suurem osa Balti aktsiaturge langusega. Edenes vaid Vilniuse börs. Kümnendat päeva jätkuv seisak USA valitsuse töös tekitab ebakindlust ning hoiab meeleolu madalal.
Kõik Balti börsid lõpetasid neljapäevase kauplemispäeva plussis, mida vedas Artea bankase aktsia. USA aktsiaturud liikusid samuti veidi kõrgemale, samal ajal kui Wall Street tegi hingetõmbepausi enne täismahus tulemuste hooaja algust.
Balti börsid sulgusid kolmapäeval valdavalt miinuses, samas kui USA suurimad indeksid suutsid hoolimata valitsuse tööseisakust ja jahtuvast tehisintellekti hullusest tõusta, oodates vihjeid rahapoliitika kohta Föderaalreservi protokollist.
Eesti üks suuremaid kinnisvaraarendajaid Everaus Kinnisvara AS alustas 8. oktoobril ettevõtte võlakirjaprogrammi teise seeria avaliku pakkumisega. Pakkumise koguväärtus on kuni 3 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja võlakirjade lunastustähtpäev on 22. oktoober 2028. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 10% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed. Märkimisperiood lõppeb 17. oktoobril.