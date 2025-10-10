Äripäev
  10.10.25, 16:47

Balti börsidel kaubeldi kõige rohkem pankade aktsiatega, USAs püsib meeleolu madalal

Nädala viimase kauplemispäeva lõpetasid suurem osa Balti aktsiaturge langusega. Edenes vaid Vilniuse börs. Kümnendat päeva jätkuv seisak USA valitsuse töös tekitab ebakindlust ning hoiab meeleolu madalal.
Tallinna börs taandus reedel 0,07%.
  • Tallinna börs taandus reedel 0,07%.
  Foto: Andras Kralla
Balti koondindeks jäi eelmise päevaga võrreldes muutumatuks. Tallinna börs ja Riia börs taandusid mõlemad 0,07%. Ainsana edenes Vilniuse börs 0,27%.
Sisuturundus
  • 10.10.25, 17:12
Everaus Kinnisvara pakub investoritele 10% tootlusega võlakirju
Eesti üks suuremaid kinnisvaraarendajaid Everaus Kinnisvara AS alustas 8. oktoobril ettevõtte võlakirjaprogrammi teise seeria avaliku pakkumisega. Pakkumise koguväärtus on kuni 3 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja võlakirjade lunastustähtpäev on 22. oktoober 2028. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 10% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed. Märkimisperiood lõppeb 17. oktoobril.

