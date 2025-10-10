Tagasi 10.10.25, 16:00 Väiketankla, mida hoiab pererahva visadus. „Kõik mõtlevad, et kütuseäri on kullaauk. Ei ole.“ Juba 30 aastat tanklat pidanud perekond disainis oma ärile tehisaru abil esimest korda logo, aga hot dog’e ja pirukaid ei kavatse veel müüma hakata.

Tartumaal Maarja-Magdaleenas tegutseb juba 30 aastat väike tankla. Selle eestvedajad Aare Kont ja Maia Ojamaa räägivad, et oma näo sai äri alles hiljaaegu – tänu tehisarule. “Mis firma me selline oleme – meil pole logogi!” mõtlesid nad pärast kolme kümnendit ilma logota toimetamist. Seejärel toksisid käsu masinasse, mis joonistas punases kirjas kütusetünni, kõrval tankla nimi Minibarrel.

AI kasutamise mõtet tutvustas neile Soomes elav lapselaps, kes klõpsas oma kassist foto ja lasi tehisarul selle multifilmi stiilis ümber teha. See avaldas muljet. Maia ja Aare olid küll üritanud varem ise paberil logo disainida, aga AI tegi selle töö nüüd ära. „Meile meeldis kohe esimene idee, nii mõnus ja minimalistlik,“ räägib Aare. Plaan on lisada logo nii arvetele kui ka ühel heal päeval maja peale.