Järsk langus: USA aktsiatel oli halvim päev alates aprillist
USA aktsiad sulgusid reedel järsult madalamal, kuna president Trump ja Hiina vahetasid tariifide osas vastamisi kommentaare. Trump ähvardas Hiina kaupadele kehtestatavaid tollimakse „massiivselt tõsta“.
S&P 500 ja Dow Jonesi tööstusindeks liikusid neljapäeval allapoole ning ka Nasdaqi liitindeks sulgus napilt miinuses, ehkki Nvidia aktsia püstitas uue rekordi. Hõbe ületas samal ajal esimest korda aastakümnete jooksul 50 dollari piiri.
Everaus Kinnisvara AS juht Janar Muttik räägib Äripäeva Raadios ettevõtte teekonnast, hiljutistest arengutest ja ambitsioonikatest tulevikuplaanidest. Saade pakub sügavamat pilku Eesti kinnisvaraturu telgitagustesse, Everausi pikaajalistesse strateegiatesse ning uutesse investeerimisvõimalustesse.