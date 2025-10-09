Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära
Rakveres toimunud Äripäeva Harjumaa, Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa edukamate ettevõtete tunnustamisürituse vestlusringis rääkis ettevõtja Oleg Gross, et Reformierakond on muutunud ettevõtjate erakonnast ametnike omaks.
Reformierakond on Oleg Grossi väitel muutunud ettevõtjate erakonnast ametnike erakonnaks.
Foto: Andras Kralla
OG Elektra omanik Oleg Gross on korduvalt öelnud, et kui majandusel tervikuna läheb halvasti, läheb temal hästi. “Eelmise majanduskriisi ajal oli sama lugu, aga praegu hirmutab – liiga hästi läheb,” lausus Gross.
