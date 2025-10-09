Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära

ST Sisuturundus 09.10.25, 12:26

Meeskonnaürituste ja pidude korraldamine on täies hoos – nüüd on aeg katsetada midagi uut. Selle asemel, et korraldada järjekordne jõulupidu või koolitus pealinna saginas, vii oma meeskond Lõuna-Eestisse – Tartu ja selle ümbrus pakuvad täiesti uut hingamist. Siin kohtuvad loovus ja rahu, akadeemiline vaim ja looduse tasakaal.