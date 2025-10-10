Suur vaal käib kosjas: Bolt otsib uut peakontorit

Eelkõige Wise’i loojana tuntud ettevõtja Taavet Hinrikus on viimasel ajal leidnud Tallinna linnaruumist ainulaadsusi, mida arendada. “Tõesti, ei ole küsimust, mille vastus oleks kinnisvara, aga selleni ma juhuste läbi jõudsin,” kostis Hinrikus ise.
Ärikeskkonnas, kus kulud kasvavad ja ostujõud on surve all, peab iga ettevõtja otsima viise teha oma tooted ja teenused kliendile kättesaadavamaks. Kuidas seda teha? Placet Järelmaks pakub erakordset lahendust: igal e-poel on nüüd võimalik pakkuda oma klientidele võimalust tasuda kauba või teenuse eest kuni kuue kuu jooksul ja seda täiesti 0% lisakuluga!