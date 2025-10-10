Tagasi ST 10.10.25, 13:37 Börs valideerib investeeringut küsiva ettevõtte Everaus Kinnisvara AS juht Janar Muttik räägib Äripäeva Raadios ettevõtte teekonnast, hiljutistest arengutest ja ambitsioonikatest tulevikuplaanidest. Saade pakub sügavamat pilku Eesti kinnisvaraturu telgitagustesse, Everausi pikaajalistesse strateegiatesse ning uutesse investeerimisvõimalustesse.

Everaus Kinnisvara AS juht Janar Muttik

Foto: Erakogu

Möödunud vestlust meenutades rõhutab Muttik taas Everausi põhimõtet, et tõelised arenguhüpped sünnivad just keerulistel aegadel. „Oleme ettevõte, kes on kasvanud keerulisel ajal,“ nendib ta. Jutuks tulevad ka Everausi pühendumus terviklike elukeskkondade loomisele, kus kvaliteet, energiatõhusus ja maaküte on saanud ettevõtte arendusstandardiks, ning see, kuidas üürikinnisvara portfelli kasvatamine on aidanud tururiske maandada ja tagada stabiilset rahavoogu.

Möödunud vestluse teemasid meenutades rõhutab Janar Muttik taas Everausi põhimõtet, et olulised arenguhüpped sünnivad just keerulistel aegadel. "Oleme ettevõte, kes on kasvanud keerulisel ajal," nendib ta. Vestluses vaadatakse tagasi ka Everausi pühendumusele terviklike elukeskkondade loomisel, kus kvaliteet, energiatõhusus ja maaküte on saanud ettevõtte arendusstandardiks, ning kuidas üürikinnisvara portfelli kasvatamine on aidanud tururiske maandada ja rahavoogu tagada.

Sellel erilisel aastal, mil Everaus Kinnisvara tähistab oma 10. tegutsemisaastat, vaadatakse tagasi olulisematele verstapostidele ja edulugudele, mis on ettevõtte turuliidrite hulka viinud. Kuulajad saavad teada, kuidas eelmine, edukas võlakirjade kaasamine end õigustas – eriti pidades silmas, et kevadisel emissioonil märgiti võlakirju kolm korda üle, mis näitab suurt investorite huvi ja usaldust ettevõtte vastu. Janar Muttik meenutab: "Väikearendajaks peetud kinnisvarafirma sai hoo ja tuntuse börsile minekust." Saates selgitatakse, milliseid projekte see kaasatud kapital toetas ja kuidas see ettevõtte arengule on hoogu andnud "Börs valideerib investeeringut küsiva ettevõtte," lisab Muttik.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates sukeldutakse ka värsketesse uudistesse, analüüsides Everausi just avaldatud poolaasta tulemusi. Janar Muttik kommenteerib olulisemaid finantsnäitajaid, märkides ära nii edu kui ka turu pakutud väljakutsed.

Vestluse teises pooles pööratakse pilgud tulevikku. Saate eetrisse mineku ajal on Everausil käimas teine võlakirjade kapitali kaasamise ring. Miks on see emissioon avatud ja milliseid ambitsioonikaid eesmärke sellega tahetakse saavutada? Muttik selgitab: "Kasvatame varade mahtu, et olla järgmiste aastate majanduskasvust tulenevaks tarbimise kasvuks valmis." Kuulajad saavad esmakordselt teada uutest projektidest ja strateegilistest suundadest, mis seda kapitalikaasamist motiveerivad, sealhulgas vastuse küsimusele: "Kuhu tekib uus Peetri keskuse ala?"

Lisaks räägitakse laiemalt majanduspildist – intressimäärade, inflatsiooni ja tarbijakäitumise mõjust kinnisvaraturule. Janar Muttik jagab oma nägemust Eesti kinnisvaraturu edasistest arengutest, pakkudes prognoose nii lühikeseks kui ka pikemaks perioodiks. Tema sõnul "Euroopa Liidu laenurahade toel on tulemas head ajad." Milline võiks Eesti kinnisvaraturg välja näha näiteks viie aasta pärast ja millist rolli Everaus selles dünaamilises keskkonnas mängida tahab? Vastused nendele küsimustele ja sügav sukeldumine Everausi tulevikuvisiooni ootavad teid selles sisukas vestluses.

Kuula saadet ja saa teada, kuidas Everaus Kinnisvara planeerib oma edasist kasvu ja panustab Eesti kinnisvara tulevikku.

Oluline teave: Käesolev teade ei ole käsitletav väärtpaberite pakkumise või kutsena võlakirjade märkimiseks ja omandamiseks. Võlakirjade märkimise üksikasjad, pakkumise tingimused ja seotud dokumendid on kättesaadavad ettevõtte kodulehel www.everaus.ee ning NASDAQ Baltic kodulehel www.nasdaqbaltic.com . Võlakirja noteerimine Nasdaq Tallinn First North mitmepoolsel kauplemissüsteemil ei kujuta endast soovitust investeerida võlakirjadesse.

Saatejuht on Tõnu Einasto.