Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
Kütuseturul on tekkinud volatiilne olukord, kus päeva sees võib tanklas müüdava bensiini või diislikütuse hind nii tõusta kui ka langeda 10 senti liitri kohta, ütles Terminali tanklaketi juhatuse liige Alan Vaht.
Alan Vaht näeb kütuseturul volatiilsuse kasvu ehk hinnad hakkavad kõikuma suurema amplituudiga.
Foto: Liis Treimann
Alan Vaht rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et väga pikalt ei saa kütuse hinnad praegusel tasemel püsida, kuna hulgihindu arvestades ei ole need jätkusuutlikud. "Hinnad liiguvad kindlasti kõrgemale," märkis Vaht.
Alan Vahti intervjueeris Kaspar Viira.
