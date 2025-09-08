Äripäev
  • OMX Baltic0,11%295,88
  • OMX Riga0,1%921,32
  • OMX Tallinn0,09%2 008,17
  • OMX Vilnius−0,11%1 232,36
  • S&P 500−0,32%6 481,5
  • DOW 30−0,48%45 400,86
  • Nasdaq −0,03%21 700,39
  • FTSE 100−0,09%9 208,21
  • Nikkei 2251,45%43 640,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,47
Betoonitootja Rail Balticu ehitamisest: riske on palju, üks neist tööjõud

Kui Ukrainas peaks sõda lõppema, siis läheb ilmselt suur hulk Rail Balticut ehitavaid töötajaid Ukrainat üles ehitama, rääkis Maru Betoonitööde juht Taavi Varb.
Taavi Varb Ukrainasse minekust: “See oskus ja teadmine on tegelikult meil olemas ja alles ja valmisolek on kindlasti olemas.“
"See on mitmesaja tuhande euro või miljoni küsimus," rääkis Varb. Võimalus on, et tööjõud hakkab siis lõuna poolt tulema. "Eks see tööjõu leidmise väljakutse on veel ees."
Seotud lood

Uudised
  • 27.08.25, 08:15
Keskmine palk rallis hüppeliselt rekordini: “Kui maksad vähem, lähevad nad ära“
Statistikaamet hakkas andmeid üle kontrollima
Keskmine brutopalk oli selle aasta teises kvartalis statistikaameti andmetel 2284 eurot, mis on 13,8% kõrgem kui 2024. aastal samal ajal.
Saated
  • 19.08.25, 08:46
Kuldar Leis Rail Balticust: kui Läti ja Leedu ei saa oma osa valmis, paneme rongi ikka sõitma
2030. aastaks peaks saama valmis Rail Baltic Tallinnast Euroopasse sõitmiseks, kuid Läti või Leedu probleemide korral saab arvestada vähemalt alternatiivse Eesti-sisese liiniga, ütles taristuminister Kuldar Leis.
Saated
  • 05.06.25, 12:33
Rail Baltic avab peagi Ülemiste terminali
Uuel nädalal saab avalikkus esimest korda kogemuse Rail Balticuga, kui avaneb Ülemiste terminal, ütles Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets.
Arvamused
  • 08.09.25, 06:00
Kui Rail Baltic valmib, võivad paljud ehitajad kummuli kukkuda
Taristuehitajad, kes jäävad ootama vaid riigi rahasüste, võivad pärast Rail Balticu hiigelprojekti valmimist poe kinni panna, hoiatab Prudentia juhtivpartner ja Rail Balticu ärivõrgustiku liige Illar Kaasik.
  • 01.09.25, 15:16
Tuhanded Eesti ettevõtted on juba valinud 1it.ee äriklassi kasutatud sülearvutid
Ettevõtte igapäevane töö sõltub töökindlast tehnikast. Kui arvuti ütleb üles või ei vasta enam nõudmistele, siis tekib seisak, mis maksab aega ja raha. Samas on uute sülearvutite hinnad ettevõtte jaoks suur investeering, eriti kui varustada tuleb korraga terve meeskond.

Skype’i eduloost sirgunud Jaan Tallinn pühendab praegu suure osa energiast tehisintellektiga seotud ettevõtmistele.
Uudised
  • 06.09.25, 14:30
Jaan Tallinna rahaga AI-firma väärtus kasvas 183 miljardini
Estonian Cellis toimunud kohtumisel osalejad.
Uudised
  • 07.09.25, 06:00
Saudi Araabia investorid uurisid Estonian Cellis seenekasvatuse võimalusi
Enefit on mures Purtse hübriidpargi tuleviku pärast.
Uudised
  • 06.09.25, 15:30
Enefit protestib konkurendi plaanitud tuulepargi vastu
Nädala üks kuumemaid lugusid rääkis e-poest Frog, mille aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks.
Uudised
  • 06.09.25, 17:00
Nädala lood: 1500eurone investeering paisus 80 000eurose kasumini, tuntud e-poodi kahtlustatakse ebaausas äris
Loodus ja meri on olnud Ardo Asperki jaoks see, mis “akut laeb” ja töömõtetest eemale viib. Enne uute väljakutsete vastuvõtmist plaanib ta mõne nädala ka puhata.
Intervjuu
  • 06.09.25, 13:30
Elus uut lehekülge pöörav tööstusjuht: “Eesti tööstuse ambitsioon peaks olema suurem”
Viveo Healthi juht Raul Källo on firma käekäiguga rahul.
Uudised
  • 05.09.25, 19:16
Nimekat idufirmat ähvardab sundlõpetamine. Juht: firma on tugevam kui kunagi varem
täiendatud
Ettevõtja ja kaubandus-tööstuskoja juhatuse liige Toomas Luman leiab, et Eesti vajab rahvusvahelises konkurentsis eelise saamiseks head maksukeskkonda.
Uudised
  • 07.09.25, 11:31
Toomas Luman: tulumaksu tõus tuleks ära jätta
Jaanika Merilo astub üles 22.septembril Tallinnas toimuval Defence Innovation Dayl.
  • 02.09.25, 13:13
Jaanika Merilo: Edu mõõdetakse rindel teisiti kui läänes
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Rikaste TOPi parim naine edestab Heiti Häält ja Andres Viisemanni
Rikaste TOPi parim naine edestab Heiti Häält ja Andres Viisemanni
Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu hakkab uuel aastal otsima uusi väljakutseid.
Ekspress Grupi juht paneb ameti maha
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Tallinna börsil noteeritud Coop Pank teavitab aktsionäre möödunud kuu majandustulemustest selle nädala kolmapäeval.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Ettevõtja ja kaubandus-tööstuskoja juhatuse liige Toomas Luman leiab, et Eesti vajab rahvusvahelises konkurentsis eelise saamiseks head maksukeskkonda.
Toomas Luman: tulumaksu tõus tuleks ära jätta
Taavi Varb Ukrainasse minekust: “See oskus ja teadmine on tegelikult meil olemas ja alles ja valmisolek on kindlasti olemas.“
Betoonitootja Rail Balticu ehitamisest: riske on palju, üks neist tööjõud
Rail Balticu Ülemiste reisiterminali pidulik nurgakivi asetamine.
Kui Rail Baltic valmib, võivad paljud ehitajad kummuli kukkuda
“Poliitiliselt vastutab segaduse eest loomulikult poliitik – minister ja sealt edasi peaminister,“ tõdes Eesti 200 poliitik Peeter Tali (vasakul). Fotol on ta koos reformierakondlasest kaitseministri Hanno Pevkuriga.
Peeter Tali: kollektiivse vastutuse jutt sõjalise mõtlemisega hästi ei sobi
Lindströmi klienditeeninduse juht Kadri Jaaska ja firma müügitiimi juht Heli Tappo räägivad saates spetsialistist juhiks kasvamisest.
Bitcoini populaarsuse kahanemist pole oodata. Augusti lõpus toimus Hongkongis suisa Bitcoin Asia 2025 nimeline konverents, kus üheks väljapanekuks olid ka Bitcoini ATMid.
Magasin kasvuraketi maha – üks festivalisoovitus tõi 78% tootlust
Kulla hind on viimase nädala jooksul püstitanud mitu rekordit, jõudes väga lähedale 3600 dollari piirile untsi kohta.
Hiina ostab jätkuvalt kulda kokku
Tallinna börsil noteeritud Coop Pank teavitab aktsionäre möödunud kuu majandustulemustest selle nädala kolmapäeval.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
USA riigipea Donald Trump ei pea õigeks Euroopa Liidu määratud trahvi Alphabeti Google’ile.
Euroopa trahvis Google’it, Trump ähvardas vastusammuga
Eesti Vabariigi võlakirjade intressi tulumaksu edasilükkamiseks tuleb avaldus esitada enne 12. septembrit. Swedbanki kapitaliturgude juht Allan Marnot, riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees ja LHV võlakirjade valdkonnajuht Silvar Kalmus tutvustasid võlakirjade tingimusi eelmine aasta investor Toomase üritusel.
Kuidas leida oma väärtpaberikonto number ja võita maksudes
Võlakirjade ostjatel kasulik teada
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.
Euribor ähvardab taas tõusta. Kas fikseerida või mitte?
Statistikamet avaldas eelmisel nädalal vigased palgaandmed, kui teatas, et keskmine palk hüppas 13,8%. Parandatud teatest selgub, et kasv oli rohkem kui kaks korda väiksem.
Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem

Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima
Läbilöök
Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima
00:00
Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
Hommikuprogramm
Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
00:00
Eesti jalgpallilegend: korvpall teeb kadedaks
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Eesti jalgpallilegend: korvpall teeb kadedaks
Arendajad surve all: ostjad ootavad uuemat, ent ka odavamat
Ruutmeetrite taga
Arendajad surve all: ostjad ootavad uuemat, ent ka odavamat
Igor Rõtovi portfellis on üks aktsia, mis kripeldab
Hommikuprogramm
Igor Rõtovi portfellis on üks aktsia, mis kripeldab
Investor selgitab, mida teha Tallinki aktsiaga ja kuidas suhtuda New Yorgi börsi
Hommikuprogramm
Investor selgitab, mida teha Tallinki aktsiaga ja kuidas suhtuda New Yorgi börsi
(09.09.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 07.10.2025, 28.10.2025) Finantsteadmiste kool juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Finantsteadmiste kool juhtidele
40 akadeemilist tundi
11.09.2025 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Börsikauplemisega alustamine
Äripäeva Akadeemia
Börsikauplemisega alustamine
8 akadeemilist tundi
16.09.-17.09.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi

1
Uudised
  • 06.09.25, 14:30
Jaan Tallinna rahaga AI-firma väärtus kasvas 183 miljardini
2
Majandustulemused
  • 05.09.25, 18:38
“Oli halb aasta.” Uude tehasesse kolinud saapatootja neelas valusa kahjumi
Vana tehasega tekkis värske äriidee
3
Uudised
  • 07.09.25, 06:00
Saudi Araabia investorid uurisid Estonian Cellis seenekasvatuse võimalusi
4
Intervjuu
  • 06.09.25, 13:30
Elus uut lehekülge pöörav tööstusjuht: “Eesti tööstuse ambitsioon peaks olema suurem”
5
Uudised
  • 06.09.25, 15:30
Enefit protestib konkurendi plaanitud tuulepargi vastu
6
Uudised
  • 05.09.25, 19:16
Nimekat idufirmat ähvardab sundlõpetamine. Juht: firma on tugevam kui kunagi varem
täiendatud

Majandustulemused
  • 08.09.25, 08:27
Tallinna lennujaama reisijate arv kahanes üle 4 protsendi
Sügisel lisandub 3 sihtkohta
Börsiuudised
  • 08.09.25, 08:25
Ekspress Grupi juht paneb ameti maha
Saated
  • 08.09.25, 08:15
Betoonitootja Rail Balticu ehitamisest: riske on palju, üks neist tööjõud
Uudised
  • 08.09.25, 08:00
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
TOP
  • 08.09.25, 06:00
Rikaste TOPi parim naine edestab Heiti Häält ja Andres Viisemanni
Arvamused
  • 08.09.25, 06:00
Kui Rail Baltic valmib, võivad paljud ehitajad kummuli kukkuda
Börsiuudised
  • 08.09.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Uudised
  • 07.09.25, 16:45
Raadiohommikus: erameditsiinist, betoonitöödest ja idufirmadest
