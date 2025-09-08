Kui Rail Baltic valmib, võivad paljud ehitajad kummuli kukkuda
Taristuehitajad, kes jäävad ootama vaid riigi rahasüste, võivad pärast Rail Balticu hiigelprojekti valmimist poe kinni panna, hoiatab Prudentia juhtivpartner ja Rail Balticu ärivõrgustiku liige Illar Kaasik.
“Kõik on majas natuke eufoorias,” ütleb taristuehitusettevõtte KMG Infra juht Indrek Pappel. Firma võitis koos koostööpartneritega Rail Balticu ehitamise suure hanke, mille maht ulatub üle 300 miljoni euro.
Peamiselt riigieelarvest sõltuval taristuehituse valdkonnal saab pärast Rail Balticu valmimist olema keeruline aeg, sest ettevõtjate jaoks suur tükk leiba saab söödud, rääkis Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.